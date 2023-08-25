Тренер "Челсі" закликав Мудрика активізуватись
Головний тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно розказав про молодих гравців команди та виокремив Михайла Мудрика
Про це повідомляє The Athletic.
"Клуб змінює ідею, яка була тут у минулому. Йдеться про молодих гравців, які розвивають свій талант і будуть першими в будь-якому списку в майбутньому. Це захоплює. Це проєкт. Потрібно вдосконалюватися, грати та завойовувати титули. У нас є кілька молодих гравців, яким потрібно активізуватися. Зокрема, це Михайло Мудрик, Ноні Мадуеке, Мейсон Берстоу. Ми не можемо зупинити прогрес наших молодих гравців, але водночас нам потрібно конкурувати", - сказав Маурісіо Почеттіно.
У п'ятницю, 25 серпня, лондонський "Челсі" зіграє проти "Лутон Таун" у 3-му турі Англійської Прем'єр-ліги. Початок о 22:00.
Мудрик пропустить матч через травму.
Результати Михайла Мудрика у "Челсі"
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 19 матчів і віддав 2 асисти. У цьому сезоні 22-річний українець ще не відзначився результативними діями.
"Челсі" завершив минулий сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.
- 31 травня український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик був визнаний одним з найшвидших гравців АПЛ.
- 2 червня Мудрик написав лист і подякував фанатам, які зараз його підтримують.
- УЄФА представив рейтинг найшвидших гравців минулого сезону Ліги чемпіонів, де знайшлось місце для Мудрика.
- 8 серпня Михайло Мудрик змінив ігровий номер перед стартом нового сезону. Тепер українець грає під десяткою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.03Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе