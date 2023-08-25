Тренер "Челсі" закликав Мудрика активізуватись

Про це повідомляє The Athletic.

"Клуб змінює ідею, яка була тут у минулому. Йдеться про молодих гравців, які розвивають свій талант і будуть першими в будь-якому списку в майбутньому. Це захоплює. Це проєкт. Потрібно вдосконалюватися, грати та завойовувати титули. У нас є кілька молодих гравців, яким потрібно активізуватися. Зокрема, це Михайло Мудрик, Ноні Мадуеке, Мейсон Берстоу. Ми не можемо зупинити прогрес наших молодих гравців, але водночас нам потрібно конкурувати", - сказав Маурісіо Почеттіно.

У п'ятницю, 25 серпня, лондонський "Челсі" зіграє проти "Лутон Таун" у 3-му турі Англійської Прем'єр-ліги. Початок о 22:00.

Мудрик пропустить матч через травму.

Результати Михайла Мудрика у "Челсі"

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 19 матчів і віддав 2 асисти. У цьому сезоні 22-річний українець ще не відзначився результативними діями.

"Челсі" завершив минулий сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.