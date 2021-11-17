Тренер "Мілану" Піолі запропонував встановити для футболу нові революційні правила
Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі заявив, що він запровадив би у футболі тайм-аути
Про це він повідомив журналісту Альфредо Педуллі.
Піолі також запровадив би "чистий час", тоді б арбітр зупиняв таймер під час пауз у матчі.
"Спілкування під час матчу? Хотів би робити це частіше. Я ввів би тайм-аути у футболі. Ще б я підтримав запровадження чистого часу. Я додав би тайм-аут в середині першого тайму, щоб моє втручання стало конкретнішим і точнішим. Решта я би сказав у перерві. Намагаюся поєднувати тактичні моменти з мотивацією, щоб частина матчу, що залишилася, пройшла добре", – сказав тренер "Мілану" Стефано Піолі.
"Мілан" бореться за чемпіонство в Італії у цьому сезоні. "Россонері" зі суттєвим відривом ділять перше-друге місце з "Наполі".
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