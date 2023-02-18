Тренер "Жирони" відреагував на перший гол Циганкова в Іспанії
Головний тренер "Жирони" Мічел заявив, що український футболіст Віктор Циганков, який забив перший гол за іспанський клуб, все ще далекий від оптимальної форми
Про це повідомляє Marca.
За словами Мічела, Циганков перебуває не в найкращій формі, попри те, що у грі з "Альмерією" він забив свій дебютний гол та віддав результативний пас, які допомогли "Жироні" перемогти з рахунком 6:2.
"Циганков — це щось інше. Це щастя, що він тут. Оріоль Ромеу, Янхель Еррера і Віктор відмінні гравці, але він далекий від своєї найкращої версії, оскільки він не грав два місяці та походить з країни з іншою мовою та звичаями", - сказав Мічел.
Загалом Циганков зіграв за "Жирону" 3 матчі, забив 1 гол та віддав 1 асист.
У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Жирона" з 27 очками займає 11 позицію та відстає від зони єврокубків на 6 пунктів.
- 17 лютого Віктор Циганков відзначився голом за "Жирону" у матчі проти "Альмерії".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе