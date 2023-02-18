Про це повідомляє Marca.

За словами Мічела, Циганков перебуває не в найкращій формі, попри те, що у грі з "Альмерією" він забив свій дебютний гол та віддав результативний пас, які допомогли "Жироні" перемогти з рахунком 6:2.

"Циганков — це щось інше. Це щастя, що він тут. Оріоль Ромеу, Янхель Еррера і Віктор відмінні гравці, але він далекий від своєї найкращої версії, оскільки він не грав два місяці та походить з країни з іншою мовою та звичаями", - сказав Мічел.

Загалом Циганков зіграв за "Жирону" 3 матчі, забив 1 гол та віддав 1 асист.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Жирона" з 27 очками займає 11 позицію та відстає від зони єврокубків на 6 пунктів.