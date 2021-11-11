Тренера збірної України відправили на стажування в "Барселону"
Головний тренер збірної України U-19 Володимир Єзерський пройде стажування в Іспанії
Про це повідомляє Meta Ratings.
Володимир Єзерський, який очолює молодіжну збірну України U-19, відвідає тренування основних команд "Барселони" та "Валенсії", а також вивчить організацію роботи в академіях.
44-річний українець вирушив до Іспанії 11 листопада.
Єзерський вже був на стажуванні в Іспанії. Тоді він набирався досвіду у Мадриді в компанії тренера збірної України U-21 Руслана Ротаня.
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
- Одразу після призначення Хаві звільнив з "Барселони" тренера з фізпідготовки та фізіотерапевта.
- 11 листопада стало відомо, що іспанська "Барселона" отримає лише 10 млн євро на зимове трансферне вікно.
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