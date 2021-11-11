Тренера збірної України відправили на стажування в "Барселону"

Про це повідомляє Meta Ratings.



Володимир Єзерський, який очолює молодіжну збірну України U-19, відвідає тренування основних команд "Барселони" та "Валенсії", а також вивчить організацію роботи в академіях.



44-річний українець вирушив до Іспанії 11 листопада.



Єзерський вже був на стажуванні в Іспанії. Тоді він набирався досвіду у Мадриді в компанії тренера збірної України U-21 Руслана Ротаня.