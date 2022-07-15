Третина литовців почали менше користуватись авто через високі ціни на пальне

Про це повідомляє литовський мовник LRT за результатами замовленого опитування.

Зазначається, що результати опитування показали, що третина литовців стала менше їздити на власних автомобілях внаслідок зростання цін на пальне.

При цьому 33% респондентів відповіли, що почали менше користуватися власним автомобілем. 46% кажуть, що не змінили свою поведінку. 20% не відповіли на запитання через те, що не є власниками авто або не визначились з відповіддю.

Частка тих, хто почав користуватись автомобілем менше, склала 42%.

Здорожчання пального найбільше вплинуло на звички подорожувати літніх людей, які живуть у селах чи невеликих містах, а також співвітчизників з нижчими доходами.

Більшість зазначають, що почали заїздити на заправки рідше і заповнювати бак менше, а також задумуються про авто з меншими витратами палива.

Водночас 56% водіїв кажуть, що користуються авто як і раніше, а 1% - почали їздити навіть більше.

17 травня уряд України припинив регулювання цін на пальне: названа орієнтовна гранична вартість літра бензину та дизелю.

5 липня експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що ціни на бензин та дизпаливо впадуть на 3-4 грн.

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