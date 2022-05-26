Третього ексвійськовослужбовця ЗСУ-зрадника засудили до 14 років позбавлення волі
Третього ексвійськовослужбовця ЗСУ-зрадника засудили до 14 років позбавлення волі. Чоловік у 2014 році зрадив Україну та перейшов на бік РФ у окупованому Криму. 25 лютого той знову повернувся в країну у складі російської армії. Тут його "зустріли" у полоні
Про це інформує в телеграмі Офіс Генерального прокурора.
Відомо, що українець проходив службу в АР Крим, а в 2014 році зрадив присязі та підкорився ворогу. Зрадник вступив на службу до збройних сил Росії.
25 лютого колишній військовий ЗСУ разом зі ще двома зрадниками повернувся в Україну в складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ. Вони ввійшли в місто Нова Каховка Херсонської області. Їх взяли у полон десантники у Миколаївській області.
"За публічного обвинувачення Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері судом визнано винним у державній зраді та дезертирстві ще одного колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил РФ (ст. 408, ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Суд призначив йому 14 років позбавлення волі.
Двом іншим військовослужбовцям-зрадникам суд вже виніс покарання у виді 14 та 15 років позбавлення волі.
- 27 квітня ми повідомляли про вирок одного із зрадників.
- Командири пошкоджених у Бердянську десантних кораблів РФ Володимир Храмченков і Юрій Павлов у 2014 році зрадили Україну й перейшли на бік Росії.
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