Про це інформує в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Відомо, що українець проходив службу в АР Крим, а в 2014 році зрадив присязі та підкорився ворогу. Зрадник вступив на службу до збройних сил Росії.

25 лютого колишній військовий ЗСУ разом зі ще двома зрадниками повернувся в Україну в складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ. Вони ввійшли в місто Нова Каховка Херсонської області. Їх взяли у полон десантники у Миколаївській області.

"За публічного обвинувачення Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері судом визнано винним у державній зраді та дезертирстві ще одного колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил РФ (ст. 408, ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Суд призначив йому 14 років позбавлення волі.

Двом іншим військовослужбовцям-зрадникам суд вже виніс покарання у виді 14 та 15 років позбавлення волі.

27 квітня ми повідомляли про вирок одного із зрадників.

Командири пошкоджених у Бердянську десантних кораблів РФ Володимир Храмченков і Юрій Павлов у 2014 році зрадили Україну й перейшли на бік Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb