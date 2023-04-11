Три райони Харківщини потерпали від обстрілів РФ 10 квітня: зруйновано підприємство й пошкоджено будинок
Протягом минулої доби, 10 квітня, військові РФ гатили по прикордонних населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів села Кучерівка Куп'янського району зруйновано цивільне підприємство.
Також протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії Вовчанськ Чугуївського району.
А внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок. Обійшлося без постраждалих.
Зокрема, за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 172 вибухонебезпечні предмети.
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