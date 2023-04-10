На Харківщині унаслідок російських обстрілів 9 квітня поранений місцевий житель, у лісі сталася пожежа
За добу 9 квітня війська ворога гатили по мирних населених пунктах Харківської області. Від російських снарядів у лісі сталося займання, постраждало 16 домівок, є поранений
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області", - пише очільник області.
Унаслідок мінометного вогню в селі Караїчне Чугуївського району поранення зазнав 36-річний мирний житель. Чоловіка ушпиталили у важкому стані.
У селі Курилівка Куп'янського району від влучань російських снарядів пошкоджено щонайменше 15 домівок, є руйнування житлового будинку і в Петропавлівці.
Поблизу села Подоли через влучання з реактивних систем залпового вогню "Град" по території лісу сталася пожежа.
У Сніжківці Ізюмського району 38-річний чоловік на своєму городі наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Його госпіталізували з осколковими пораненнями.
9 квітня ДСНС обстежила понад 4 га території Харківщини та знешкодила 99 вибухонебезпечних предметів.
- Нагадаємо, в п'ятницю, 7 квітня, троє жителів Харківської області постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета.
- Упродовж 7 квітня окупанти гатили по прикордонних районах Харківщини: під обстрілами опинилися щонайменше 8 населених пунктів. Уражено будинки й підприємство, є загиблий.
- У суботу, 8 квітня, російські терористи завдали ударів по Куп'янському районі, внаслідок чого є загиблі.
- 8 квітня російська армія атакувала прикордонні райони Харківщини, зокрема ракета влучила поблизу Лозовеньківського водосховища, пошкоджено ресторан і будинок, в смт Великий Бурлук уражено будинки.
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