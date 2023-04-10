Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області", - пише очільник області.

Унаслідок мінометного вогню в селі Караїчне Чугуївського району поранення зазнав 36-річний мирний житель. Чоловіка ушпиталили у важкому стані.

У селі Курилівка Куп'янського району від влучань російських снарядів пошкоджено щонайменше 15 домівок, є руйнування житлового будинку і в Петропавлівці.

Поблизу села Подоли через влучання з реактивних систем залпового вогню "Град" по території лісу сталася пожежа.

У Сніжківці Ізюмського району 38-річний чоловік на своєму городі наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Його госпіталізували з осколковими пораненнями.

9 квітня ДСНС обстежила понад 4 га території Харківщини та знешкодила 99 вибухонебезпечних предметів.