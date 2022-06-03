Трибунал для Путіна стане фінальним акордом війни, - Україна в Радбезі ООН

Про це йдеться у заяві української делегації в ООН, яку Дворник оголосив на відкритих дебатах Ради Безпеки про посилення відповідальності та покарання за серйозні порушення міжнародного права, передає Укрінформ.

За його словами, Україна підтримала ідею створення спеціального кримінального трибуналу для покарання за військові злочини.

"Такий трибунал стане заключним акордом війни для Путіна, Шойгу, Герасимова, Лаврова та інших російських військових злочинців. Після 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно, що ця неспровокована і невиправдана агресивна війна закінчиться поразкою Росії. Поразкою, яка стане перемогою всього цивілізованого світу", - зауважив Дворник.

Він зазначив, що лише на Київщині після відступу російської армії було виявлено 1200 тіл убитих мирних жителів. Число жертв серед цивільного населення в Маріуполі, за його словами, можна буде підрахувати лише після деокупації міста, "проте ясно, що вбито десятки тисяч".

Дипломат наголосив, щодня в Україні скоєно близько 200-300 військових злочинів, а їхня загальна кількість з початку вторгнення перевищує 15 тис.

27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Наслідки агресії РФ, що триває проти України: роль та відповідальність Ради Європи", в якій серед іншого закликала країни Ради Європи підтримати розслідування злочинів, скоєних Росією в Україні та створити відповідний міжнародний трибунал.

Британія також підтримала ідею міжнародного трибуналу для засудження президента РФ Володимира Путіна та інших осіб, причетних до воєнних злочинів на території України.

У четвер, 19 травня, Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу з притягення до відповідальності причетних до воєнних злочинів Росії в Україні.

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