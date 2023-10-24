"Тріумф свободи слова": в Іспанії відкрили музей витворів мистецтва, які піддавалися цензурі

Про це пише The Guardian.

Його відкрив Тачо Бенет - журналіст і бізнесмен, який почав збирати цю колекцію п'ять років тому. Він наголошує, що деякі з цих робіт не мають визначної мистецької цінності, проте заслуговують того, аби бути побаченими.

"Це єдиний у світі музей, присвячений мистецтву, яке зазнало цензури. Є роботи, які, можливо, не мають великих художніх достоїнств, але їх історія заслуговує на місце в музеї. Це спільне в цих роботах і це свідчить про те, що цензура провалилася, тому що тут ви можете їх побачити. Це тріумф свободи слова", - каже він.

Однією з експозицій стане колекція малюнків колишніх в’язнів табору в Гуантанамо, в якому перебувають політв'язні США. Видання повідомляє, що коли у 2017 році в Нью-Йорку відбулася виставка робіт звільнених в’язнів, уряд США постановив, що малюнки мають бути знищені.

Серед експозицій є також робота "Con Flores a María" іспанського художника Чаро Корралеса - на "іконі" Діва Марія в оточенні янголів зображена з рукою між ніг. Не менш цікавим є зображення Христа, розіп’ятого на крилах американського винищувача, зроблене аргентинцем Леоном Феррарі.

У колекції є твір французько-алжирської художниці Зуліхи Буабделли та киргизки Зої Фалькової, який описує статус жінок у рідних країнах мисткинь. Робота "Silence Rouge et Blue від Bouabdellah" складається з 30 молитовних килимків, кожен з яких прикрашений парою туфель.

У музеї також представлена ще одна робота Фалькової - "Evermust", присвячена насильству чоловіків над жінками. Воно зображене через боксерську грушу у формі жіночого тіла - її презентували на виставці "Feminnale" в Національному музеї образотворчого мистецтва в Бішкеку, столиці Киргизстану, проте пізніше уряд країни наказав зняти роботу з виставки.