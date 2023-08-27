Тривала війна можлива за прикладом Ізраїлю, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю, що ввечері у неділю, 27 серпня 2023 року, вийшло в етері телевізійного марафону "Єдині новини".

"Ізраїль воює (тривалий час - ред.). Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Ось так може бути. Мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю", - зазначив глава української держави.

Ізраїльська модель

"Ізраїльська модель. Зі Сполученими Штатами Америки у нас напевно буде саме така модель. Ізраїльська, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси, тощо", - пояснив Зеленський.

Відповідна угода щодо американських гарантій безпеки для України, на думку Зеленського, має бути ратифікована в Конгресі, а також у парламентах країн Європейського Союзу.

"Це голосовані в Конгресі речі. І, відповідно, в європейських державах підтримуються парламентами держав", - сказав президент.

Коли ми підійдемо до Криму, почнеться його демілітаризація, - Володимир Зеленський

"Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних, чи умовних, кордонах із Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму", - повідомив Володимир Зеленський.

В такий спосіб, за його словами, можна буде уникнути жертв серед українських військових.

"Я вважаю, що це було би краще. Я думаю перш за все про тих, хто це буде виконувати", - додав президент.

Кордонів Росії українська армія не перетинатиме, - президент Зеленський

Президент також відповів на питання, чи має війна перейти на російську територію.

"Я вважаю, що це великий ризик, що ми точно залишимося самі", - заявив Зеленський.

Адже, продовжив він, Україну зараз багато хто в світі підтримує саме як країну, постраждалу від порушення її власних кордонів.

"Якщо я умисно направляю свої війська і вирішую йти на територію Росії, я точно повинен знати, що зі мною цієї держави вже не буде. А далі ти вже думаєш, що важливіше зараз для народу України", - підсумував Зеленський.