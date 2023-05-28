Про це він повідомив у telegram-каналі.

Він зазначив, що про це стало відомо після отримання результатів дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії.

"Серед жертв 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки", - написав він.