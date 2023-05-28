Троє людей, які вважалися зниклими безвісти внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру, загинули
Голова олова Дніпропетровської ОВА Лисак заявив, що серед них 56-річний лікар, 64-річна співробітниця медзакладу та 57-річний працівник сусідньої ветклініки
Про це він повідомив у telegram-каналі.
Він зазначив, що про це стало відомо після отримання результатів дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії.
"Серед жертв 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки", - написав він.
- Станом на ранок суботи, 27 травня, пошукові роботи на місці удару по медзакладу у Дніпрі завершено: двоє людей загинуло, 32 поранені, троє зниклі безвісти.
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