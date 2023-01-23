Трюдо запевнив, що Канада продовжить підтримку України
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна не припинить надавати підтримку Україні
Про це повідомляє пресслужба Трюдо.
"Оскільки Росія продовжує своє жорстоке, невиправдане вторгнення, уряд Канади й надалі непохитний у своїй прихильності до підтримки українського народу й уряду у досягненні миру та допомоги у забезпеченні вільного і демократичного майбутнього для України. Ми й надалі підтримуватимемо Україну військовою, гуманітарною, фінансовою і соціальною допомогою стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.
Він зазначив, що Канада шанує всіх українців, які віддали своє життя за свободу країни.
- Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator, виготовлених компанією Roshel. Вартість озброєння складає понад 90 мільйонів доларів.
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