Трюдо запевнив, що Канада продовжить підтримку України

Про це повідомляє пресслужба Трюдо.

"Оскільки Росія продовжує своє жорстоке, невиправдане вторгнення, уряд Канади й надалі непохитний у своїй прихильності до підтримки українського народу й уряду у досягненні миру та допомоги у забезпеченні вільного і демократичного майбутнього для України. Ми й надалі підтримуватимемо Україну військовою, гуманітарною, фінансовою і соціальною допомогою стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.

Він зазначив, що Канада шанує всіх українців, які віддали своє життя за свободу країни.

Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator, виготовлених компанією Roshel. Вартість озброєння складає понад 90 мільйонів доларів.

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