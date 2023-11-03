ЦАХАЛ ліквідував ще одного командира батальйону ХАМАС

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"Винищувачі ЦАХАЛу, діючи за точними даними Ізраїльського космічного агенства та розвідки ЦАХАЛу, убили Мустафу Далула, командира батальйону Сабра Тель аль-Хава, який з початку війни брав участь у веденні бойових дій проти військ Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази. В останні роки Далул обіймав низку посад у батальйоні та бригаді ХАМАС у місті Гази", - йдеться у повдомленні.

Також зазначається, що винищувачі і артилерія ЦАХАЛу під керівництвом сухопутних військ знищили низку терористів, які діяли проти сухопутних військ ізраїльської армії.

Під час обшуків у районі Бейт-Ханун військовослужбовці Ізраїлю виявили зброю, розвідувальні матеріали, автомат АК-47 і магазини до них, гранати, вибухові пристрої, ручний протитанковий гранатомет, засоби зв'язку і карти.

Протягом ночі проти 3 листопада винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по інфраструктурі терористів і ліквідували терористів ХАМАС. Паралельно військовослужбовці військово-морських сил Ізраїлю за підтримки сухопутних військ завдали ударів по ряду будівель, звідки вели вогонь по солдатах і установках протитанкових ракет.

У пресслужбі додали відео удару, внаслідок якого був ліквідований командир Далула.