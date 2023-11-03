ЦАХАЛ ліквідував ще одного командира батальйону ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю спільно з Ізраїльським космічним агентством ліквідували командира батальйону ХАМАС Сабра Тель аль-Хава в ході наступальних операцій в секторі Гази
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
"Винищувачі ЦАХАЛу, діючи за точними даними Ізраїльського космічного агенства та розвідки ЦАХАЛу, убили Мустафу Далула, командира батальйону Сабра Тель аль-Хава, який з початку війни брав участь у веденні бойових дій проти військ Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази. В останні роки Далул обіймав низку посад у батальйоні та бригаді ХАМАС у місті Гази", - йдеться у повдомленні.
Також зазначається, що винищувачі і артилерія ЦАХАЛу під керівництвом сухопутних військ знищили низку терористів, які діяли проти сухопутних військ ізраїльської армії.
Під час обшуків у районі Бейт-Ханун військовослужбовці Ізраїлю виявили зброю, розвідувальні матеріали, автомат АК-47 і магазини до них, гранати, вибухові пристрої, ручний протитанковий гранатомет, засоби зв'язку і карти.
Протягом ночі проти 3 листопада винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по інфраструктурі терористів і ліквідували терористів ХАМАС. Паралельно військовослужбовці військово-морських сил Ізраїлю за підтримки сухопутних військ завдали ударів по ряду будівель, звідки вели вогонь по солдатах і установках протитанкових ракет.
У пресслужбі додали відео удару, внаслідок якого був ліквідований командир Далула.
- У ніч проти 3 листопада терористи у секторі Гази обстріляли протитанковий ракетний комплекс ЦАХАЛу та активували низку саморобних вибухових пристроїв. В ході бою ЦАХАЛ знищив загони терористів.
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