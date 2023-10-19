ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника Комітету народного опору Гази

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що Комітети народного опору є третьою за величиною терористичною групою в Газі після ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.

צה״ל ממשיך לתקוף כל העת ברחבי רצועת עזה. במהלך היממה האחרונה צה"ל, בהכוונת שב"כ, השמיד מאות תשתיות טרור של חמאס, מתוכן עשרות שנתקפו בשכונת ס'געיה. מאות תשתיות הטרור שהותקפו כוללות עמדות שיגור טילי נ"ט, פירי מנהרות, תשתיות מודיעין, חמ"לים מבצעיים ומפקדות נוספות >> pic.twitter.com/3Dd7ZkFUcw — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 19, 2023

Водночас ЦАХАЛ заявляє, що протягом доби вони уразили сотні об’єктів бойовиків ХАМАС, у тому числі пункти запуску протитанкових ракет, тунелі, інфраструктуру розвідки, оперативний штаб та інші.