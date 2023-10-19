ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника Комітету народного опору Гази
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію керівника військового крила терористичної групи "Комітети народного опору" у Газі
Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що Комітети народного опору є третьою за величиною терористичною групою в Газі після ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
Водночас ЦАХАЛ заявляє, що протягом доби вони уразили сотні об’єктів бойовиків ХАМАС, у тому числі пункти запуску протитанкових ракет, тунелі, інфраструктуру розвідки, оперативний штаб та інші.
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