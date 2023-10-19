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Головна Світ ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника Комітету народного опору Гази

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника Комітету народного опору Гази

19 жовтня, 2023 четвер
08:34
Світ Газа, Ізраїль завдає авіаударів

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію керівника військового крила терористичної групи "Комітети народного опору" у Газі

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що Комітети народного опору є третьою за величиною терористичною групою в Газі після ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.

Водночас ЦАХАЛ заявляє, що протягом доби вони уразили сотні об’єктів бойовиків ХАМАС, у тому числі пункти запуску протитанкових ракет, тунелі, інфраструктуру розвідки, оперативний штаб та інші.

  • Уночі понеділка, 16 жовтня, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по військовій інфраструктурі ісламістської терористичної організації "Хезболла" у Лівані.
  • Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, зазначив, що Ірану потрібно воювати чужими руками, тому підтягує до активних бойових дій угруповання шиїтів з Афганістану та Пакистану, продовжуючи тягнути у війну "Хезболлу".
  • 19 жовтня ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по військових об'єктах терористичної організації "Хезболла" на кордоні з Ліваном.
Ізраїль
Палестина
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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