"Це був просто приклад": Никифоров прокоментував заяву Зеленського про можливу окупацію Харкова у разі вторгнення РФ

Про це прессекретар сказав у коментарі НВ.



"Я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано", - сказав Никифоров.



Він наголосив, що президент Зеленський лише розмірковував про можливу ескалацію. Водночас, за словами Никифорова, цю фразу неправильно сприймають та тиражують її з викривленим сенсом.



Читайте також: "Обережніше зі словами. Це не серіал і не спектакль": Аваков відреагував на заяву Зеленського про загрозу окупації Харкова та закликав його говорити "не про шашлики"



"Думаю, ті, хто тиражують, не читали текст інтерв'ю, а висмикують цю фразу. Мені здається, цей абзац самодостатній і не потребує роз'яснень", - зазначив Никифоров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку російської ескалації Харків може бути окупований.

У відповідь харківський мер Ігор Терехов попросив мешканців Харкова зберігати спокій на тлі відомостей про можливу окупацію міста Росією та заявив, що "місто залишиться спокійним, нехай росіяни не розтуляють рота".



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb