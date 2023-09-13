"Це часом буває кумедно": футболіст "Шахтаря" з Венесуели заявив, що вчить українську мову

Про це повідомляє офіційний ютуб-канал "Шахтаря".

За словами Келсі, він вже вивчає українську мову - по можливості.

"Коли я тільки приїхав, було неймовірно те, як ми розумілися. Згодом я став намагатися використовувати деякі українські слова, хоч це часом буває кумедно, проте досить важко. Сподіваюсь, настане той день, коли ми зможемо розуміти одне одного ще краще", - сказав венесуельський форвард.

Хто такий Кевін Келсі

У січні 2023 року "Шахтар" заплатив за Кевіна Келсі 1 млн євро. Контракт з венесуельцем підписали до 2028 року. Раніше він грав за уругвайський "Бостон Рівер" та венесуельський "Мінерос Гуаяна".

На рахунку 19-річного Келсі 21 матч за "Шахтар". Форвард забив 5 голів і віддав 1 асист.