Це добре спланована провокація проти мене, - мер Полтави про внесення його імені до бази "Миротворця"
Мер Полтави Олександр Мамай назвав своє внесення до бази "Миротворця" через слова про "братовбивчу війну" безглуздям
Про це він написав у Facebook.
Мамай зазначив, що його звинуватили в пособництві терористам.
"Все це повне безглуздя і добре спланована провокація проти мене", - заявив він.
Мамай звинуватив своїх опонентів у тому, що "вони відчайдушно вдаються до брехні і всякого роду обливання брудом", а також "прагнуть дестабілізувати політичну обстановку" в Полтаві.
"Це вони намагаються всіляко вибити мене зі строю, щоб чинити безправ’я і сіяти хаос у місті", - сказав він.
Мер Полтави назвав інформацію про те, що він пособник терористів, "неправдивою" й додав, що йому "соромно за тих, хто поширив її в соцмережах".
За його словами, це шкодить інформаційній безпеці України, і за таке доведеться відповідати перед народом і совістю.
"Я народився українцем, живу і працюю в Україні, Україна в моєму серці і розумі. Це моя земля, земля моїх дідів і прадідів, земля моїх рідних, друзів, Україна - це моя держава, і я нікому не дам можливості її знищити", - заявив Олександр Мамай.
- Нагадаємо, 4 грудня 2021 року vіський голова Полтави Олександр Мамай у етері одного з телеканалів заявив, що на Сході України має місце не війна з російськими загарбниками, а "йде брат на брата". Також він повторив ще одну тезу країни-агресора, зазначивши, що на Донбасі українська армія нібито захищає не Батьківщину, а інтереси США.
- 7 грудня його внесли до бази "Миротворця" за поширення кремлівської пропаганди про "братовбивчу війну" на Донбасі.
- 10 грудня мешканці Полтави влаштували протест і вимагали вибачень міського голови за слова про війну "між братами" на Донбасі.
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