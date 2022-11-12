Про це Хірн сказав у інтерв'ю iFL TV.

За його словами, українець у бою проти американця Джемейна Ортіса виглядав непереконливо та мало нагадував боксера, яким захоплювалися усі прихильники спорту.

"Якщо ви порівняєте Лому з тим, як він бився у першому бою у своїй професійній кар'єрі проти Хосе Луїса Раміреса у 2013 році, це буквально як дві різні людини, тому що Ломаченко так сильно деградував за останні дев'ять років, що він і наполовину не той боєць, яким був тоді", - сказав Хірн.

Він висловив переконання, що абсолютному чемпіону світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіну Хейні не складе проблем перемогти колишнього лідера дивізіону.

"Я думаю, що це справді хороший бій для Девіна Хейні прямо зараз. На мою думку, він не може програти Ломаченку", – спрогнозував Хірн, якого вважають найвпливовішим промоутером світу. Окрім американця він співпрацює з багатьма іншими топовими боксерами, зокрема, мексиканцем Саулем Альваресом та британцем Ентоні Джошуа.

30 жовтня Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг американця Джемейна Ортіса.

Одразу після поєдинку Хейні погодився провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Ломаченка.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb