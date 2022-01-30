"Це елемент дестабілізації в Україні": новообраний президент НауКМА Сергій Квіт про спробу зриву виборів в Національному університеті "Києво-Могилянська академія"

Про це передає Еспресо.TV.



"Важко сказати, хто намагався зірвати вибори президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Я думаю, що слідство це з’ясує. Подільське управління поліції міста Києва відкрило кримінальну справу на цю тему. Але з впевненістю можу сказати, що намагались зірвати вибори ті, кому заважає НауКМА. Щоб активний гравець та лідер суспільних змін, не тільки в суспільстві, а й в освіті, не зміг працювати ефективно. Я думаю, що цю спробу зриву виборів потрібно розглядати поряд з новинами про замінування шкіл та адміністративних будівель", - заявляє Квіт.



Новообраний президент НауКМА також зауважив, що проти нього було замовлено проплачені статті в ЗМІ. Але, за його словами, такі спроби дискредитувати його особу не дали результатів. Квіт зазначив, що таких публікацій було декілька.



"В понеділок ми вже будемо знати про реакцію Міністерства освіти та науки з приводу спроби зриву виборів президента. З боку НауКМА всі внутрішні органи, це і студентський парламент, і вчена рада з виборчою комісією, визнали результати виборів. Чекаємо тільки на реакцію про вибори від Міністерства освіти та науки. НауКМА - це один із найкращих університетів України, який виховує лідерів. Тому ми надалі плануємо вдосконалювати нашу стратегію та планувати наш подальший розвиток", - додав Квіт.



Нагадаємо, 27 січня претендент на посаду президента Києво-Могилянської академії Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку для голосування.

Колишній міністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".