"Це фейк, який "подають" з ОП": Тупицький про санкції США

Про це він заявив у коментарі LIGA.net.



Тупицький повідомив, що новина про запровадження санкцій США проти нього та його дружини, стала для нього "шоком".



"Треба до ранку з'ясувати. Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею", - зазначив він.



За його словами, інформація про заборону в'їзду до США, опублікована на сайті Держдепартаменту, "є фейком, який "подають" з Офісу президента".



Екссуддя КСУ заявив, що "це спрямовано на Верховний Суд, щоб задавити його і щоб він не ухвалював кінцевого рішення" за позовом про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського щодо скасування указу, згідно з яким Олександр Тупицький очолив КСУ.



"Прив'язують якусь справу з хабарем. Це повна нісенітниця, тому що жодних справ немає", - додав Тупицький.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у грудні 2020 року видав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України.

9 грудня США ввели санкції проти відстороненого очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини.

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