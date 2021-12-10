"Це фейк, який "подають" з ОП": Тупицький про санкції США
Ексголова Конституційного Суду Олександр Тупицький назвав новину про заборону йому з дружиною в'їзду до США "нісенітницею й фейком, який поширює Офіс президента"
Про це він заявив у коментарі LIGA.net.
Тупицький повідомив, що новина про запровадження санкцій США проти нього та його дружини, стала для нього "шоком".
"Треба до ранку з'ясувати. Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею", - зазначив він.
За його словами, інформація про заборону в'їзду до США, опублікована на сайті Держдепартаменту, "є фейком, який "подають" з Офісу президента".
Екссуддя КСУ заявив, що "це спрямовано на Верховний Суд, щоб задавити його і щоб він не ухвалював кінцевого рішення" за позовом про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського щодо скасування указу, згідно з яким Олександр Тупицький очолив КСУ.
"Прив'язують якусь справу з хабарем. Це повна нісенітниця, тому що жодних справ немає", - додав Тупицький.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у грудні 2020 року видав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України.
- 9 грудня США ввели санкції проти відстороненого очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.94
Купівля 26.94Продаж 27.18
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.75
- Актуальне
- Важливе