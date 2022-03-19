Це капітуляція, - Іонова про заяву Арестовича, що закріплення курсу НАТО в Конституції спровокувало Путіна на напад
Народна депутатка від "Європейської солідарності" Марія Іонова вважає капітуляцією і державною зрадою заяву радника голови ОПУ Арестовича, що закріплення курсу НАТО в Конституції спровокувало Путіна на вторгнення в Україну
Політикиня розповіла про це в етері Еспресо.TV
"Прикро, що зараз тема НАТО звучить від керівництва держави знову в тоні звинувачення. І це розколює суспільство. Якщо ми згадаємо 2014-й рік, коли в нас був нейтральний статус, тоді анексували Крим і частину Донецької та Луганської областей. І після українське суспільство трансформувалося і змінювалося в контексті підтримки НАТО. Ми розуміли, що цей союз оборонний і нам треба оборонятися, адже нападати ми ні на кого не збиралися", - зазначила Марія Іонова.
На думку народної депутатки, зараз не доречно говорити про російський порядок і використовувати слова "нейтральний статус".
"Я вважаю, що це державна зрада і, в принципі, капітуляція", - наголосила Іонова.
- Нагадаємо, Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що однією з причин повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну стало закріплення колишньою владою в Конституції курсу на членство в НАТО.
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