"Це хвиля хайпу. Не вбачаю великої трагедії": Ткаченко про скандали довкола СРСР-інсталяції та встановлення сцени на братській могилі

Про це він заявив в ефірі НВ.

"Насправді, декорації мають використовуватися під час параду для телевізійної зйомки. Оскільки у людей виникло питання, де вони розміщені, їх просто перемістили. Я не вбачаю у цьому великої трагедії, як і в ситуації, яка виникла вчора щодо пам’ятника на площі Конституції, тому що КМДА давала дозвіл на будівництво там сцени", — наголосив Ткаченко.

Він назвав хайпом критику інсталяції мером Києва Віталієм Кличко.

"У мене враження, що це хвиля хайпу, але у цьому випадку є конкретний автор — КМДА і її очільник Віталій Кличко. Він класний боксер, але не класний мер. І замість того, щоб хайпувати на речах, які безпосередньо до нього не мають відношення, краще б займався дорогами і підготовкою до 30-річчя", — зауважив міністр.



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