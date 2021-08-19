"Це хвиля хайпу. Не вбачаю великої трагедії": Ткаченко про скандали довкола СРСР-інсталяції та встановлення сцени на братській могилі
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що "не вбачає великої трагедії" у ситуації зі скандалами щодо радянських інсталяцій на Алеї Героїв Небесної Сотні та встановлення сцени на меморіалі Братської могили
Про це він заявив в ефірі НВ.
"Насправді, декорації мають використовуватися під час параду для телевізійної зйомки. Оскільки у людей виникло питання, де вони розміщені, їх просто перемістили. Я не вбачаю у цьому великої трагедії, як і в ситуації, яка виникла вчора щодо пам’ятника на площі Конституції, тому що КМДА давала дозвіл на будівництво там сцени", — наголосив Ткаченко.
Він назвав хайпом критику інсталяції мером Києва Віталієм Кличко.
"У мене враження, що це хвиля хайпу, але у цьому випадку є конкретний автор — КМДА і її очільник Віталій Кличко. Він класний боксер, але не класний мер. І замість того, щоб хайпувати на речах, які безпосередньо до нього не мають відношення, краще б займався дорогами і підготовкою до 30-річчя", — зауважив міністр.
- Нагадаємо, у Києві на Алеї Героїв Небесної сотні перед Днем Незалежності облаштували локацію у радянському стилі.
- Міський голова Віталій Кличко відреагував на встановлення на Алеї Небесної сотні декорацій в радянському стилі.
- Кандидат політичних наук Андрій Ковальов вважає, що для президента Володимира Зеленського та його оточення все “совєцьке” є святим, а у святкуванні 30-річчя Незалежності нашої держави немає українського наративу.
- Згодом, активісти розбили декорації у радянському стилі на Алеї Небесної сотні, поліція затримала частину людей. Згодом їх відпустили. А організатори погодились прибрати скандальну СРСР-інсталяцію.
- У свою чергу, в Києві в Маріїнському парку почали монтувати сцену до концерту співака Андреа Бочеллі на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого збройного повстання 1917 року. Організатори заявили, що немає жодних підтверджень, що ці поховання здійснювалися саме тут.
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