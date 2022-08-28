Про це заявив генерал Дмитро Марченко у фейсбуці.

Миколаївці на знак подяки за оборону міста від російських окупантів розмістили борд із подякою генералу Дмитру Марченку, однак таку ініціативу містян Марченко вважає недоречною.

"Шановні Миколаєвці, дуже вдячний за Вашу довіру і віру, але дуже прошу не робити поки що такого, йде війна і воно не дуже доречно! Дякую і сподіваюсь на порозуміння… Вважаю це перебільшенням, це не особисто моя заслуга, що Миколаїв – місто Герой, це нам далося потом і кров’ю тисяч солдатів, офіцерів, волонтерів і простих людей", - пише Марченко.

Також генерал запропонував не виокремлювати одну людину й не приписувати їй заслуги тисяч військових, які боронять нашу країну від російських окупантів.

"В армії мінімум 250 тис. (військових, - ред.), які заслуговують на повагу, тому змініть на "Дяка ЗСУ"! Не треба дякувати тільки Марченку чи Кіму, чи Залужному. Це колективне досягнення багатьох людей, я звичайна людина і просто роблю свою роботу, як інші офіцери, генерали і солдати. Це єдиний механізм! Слава Україні!", - додав він.

28 липня Віталій Кім пояснив, чому просив Залужного повернути Марченка на Миколаївщину.

Марченко пояснив, у чому "тупість" російських заяв про одеський порт.

9 серпня генерал Дмитро Марченко заявив, що ще у березні росіяни проґавили шанс захопити Миколаїв.