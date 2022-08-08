"Це не можна легітимізувати, це контрабанда": журналістка Яресько про вихід із порту Лівану судна з вкраденим Росією українським зерном

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



Журналістка прокоментувала ситуацію щодо відпущеного судна з українським краденим зерном з порту Лівану.



"Я категорично заперечую що крадене зерно можна якимось чином легітимізувати, тому що судно вийшло з Феодосії та перетнуло державний кордон України з цим вантажем незаконно, не оформлено у наших митних та прикордонних органах, тобто це абсолютно точно є контрабандою і незаконним вантажем. Ні у якій легітимній площині це судно з краденим вантажем не можна розглядати. Дійсно судно відпустили, хоча посольство України у Лівані провело велику роботу, однак, ми розуміємо, який був тиск на владу Лівану і врешті-решт судно "Laodicea" відпустили", - зазначила Катерина Яресько.



Яресько нагадала, що теж саме було у Туреччині з казахстанським судном, яке прийшло з Бердянська, і турецька влада після вагань теж його відпустила.

30 липня посол України у Лівані повідомив, що затримали судно, яке, ймовірно, перевозило вкрадене Росією українське зерно

1 серпня посольство України в Лівані отримало документи, які підтверджують, що на борту корабля Laodicea є викрадене українське зерно