Туреччина прийняла половинчасте рішення щодо корабля "Жібек Жоли" із краденим українським зерном, - журналістка Яресько

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Корабель "Жібек Жоли", назва якого означає "Великий шовковий шлях", 6 липня в ночі покинув турецький порт і розпочав рух у напрямі приблизно до порту Кавказ, але міг розвернутися у якій-небудь інший бік. Тому, що він відразу вимкнув АІС (автоматична ідентифікаційна система – ред.), відповідно, ми не знаємо, де буде це судно", - зауважила журналістка.

Катерина Яресько підкреслила, що це точно рішення влади Туреччини, яке дозволило покинути "Жібек Жоли" цей порт. Хоча Україна зверталася з вимогою арешту цього судна і зерна на ньому, але турецька влада вирішила інакше.

"Це таке половинчасте рішення Туреччини, тому що з одного боку судно не було прийняте до причалу і не отримало дозвіл на розвантаження у порту, а з іншого боку турецька влада просто відпустила корабель", - пояснила Яресько.

Журналістка додала, що Україна зібрала повний пакет документів щодо цього судна, яке, до речі, само повідомило, що йде з порту Бердянська.

"Якщо в іншому випадку, наприклад, судна з Криму заходять у порти Туреччини, вони вказують вихід з російського порту, то ми маємо доводити, що вони завантажувалися в окупованому Криму. А у випадку з "Жібек Жоли" нам нічого не треба було доводити, вони самі вказали про своє завантаження у Бердянську", - розповіла Катерина Яресько.

3 липня Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина затримала судно, яке прибуло з окупованого російськими військовими Бердянська

6 липня Офіс генпрокурора України офіційно звернувся до Туреччини з проханням допомогти у розслідуванні щодо трьох російських судів, які могли перевозити крадене українське зерно

7 липня турецька влада відпустила російський суховантаж "Жібек Жоли", який прибув з вантажем зерна з окупованого Бердянська

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