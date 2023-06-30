"Це одна з найвагоміших наших перемог": Зеленський вшанував пам'ять загиблих на Зміїному бійців
Президент України Володимир Зеленський до першої річниці звільнення Зміїного від російських окупантів назвав імена військових, які загинули під час деокупації острова
Про це президент України заявив у вечірньому зверненні.
"Сьогодні перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів. Це одна з найвагоміших наших перемог. Памʼятаєте? Минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії", - йдеться у заяві.
Він також заявив, що російським окупантам потрібен був острів, щоб знищити весь південь України, Одесу й інші міста. Але українські військові зупинили їх і вигнали зі Зміїного.
"Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас. Іноді сильніші, ніж ми самі про себе звикли думати. Завдяки всьому тому, що нашим людям вдається робити в протистоянні російським терористам, ми відкриваємо для всього світу та й для самих себе нову українську силу – справжню українську силу", - додав Зеленський.
За його словами, в операції зі звільнення острова брали участь бійці ГУР, спецпідрозділ "Альфа" СБУ, Військово-Морські сили й армійська авіація Командування Сухопутних військ, авіація Повітряних сил і прикордонники.
"Завжди будемо памʼятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги", - сказав Зеленський і назвав імена тих, кого можна називати:
- Бійці ГУР: Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу; Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант; Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат.
- Бійці "Альфи" СБУ: Володимир Кисельов, Герой України, капітан; Олександр Крикуненко, Герой України, майор.
- Воїни військово-морських Сил: Ігор Бедзай, Герой України, полковник; Михайло Заремба, майор; Сергій Мущицький, капітан; Юрій Пирог, штаб-сержант.
"Вічна памʼять і слава всім, хто віддав своє життя, щоб жила наша прекрасна Україна!" - сказав президент.
Що відомо про деокупацію острова Зміїний
Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. У кінці дня зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здаватися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"
26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі. 28 лютого - стало відомо, що українські воїни в полоні.
Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ "Нептун".
27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.
30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.
3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.
7 липня того року українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ, та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.
У березні 2023 року відбулася прем'єра стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" - битва за Зміїний.
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