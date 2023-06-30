Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Це одна з найвагоміших наших перемог": Зеленський вшанував пам'ять загиблих на Зміїному бійців

"Це одна з найвагоміших наших перемог": Зеленський вшанував пам'ять загиблих на Зміїному бійців

30 червня, 2023 п'ятниця
20:24
Війна з Росією острів Зміїний

Президент України Володимир Зеленський до першої річниці звільнення Зміїного від російських окупантів назвав імена військових, які загинули під час деокупації острова

Про це президент України заявив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів. Це одна з найвагоміших наших перемог. Памʼятаєте? Минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії", - йдеться у заяві.

Він також заявив, що російським окупантам потрібен був острів, щоб знищити весь південь України, Одесу й інші міста. Але українські військові зупинили їх і вигнали зі Зміїного.

"Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас. Іноді сильніші, ніж ми самі про себе звикли думати. Завдяки всьому тому, що нашим людям вдається робити в протистоянні російським терористам, ми відкриваємо для всього світу та й для самих себе нову українську силу – справжню українську силу", - додав Зеленський.

За його словами, в операції зі звільнення острова брали участь бійці ГУР, спецпідрозділ "Альфа" СБУ, Військово-Морські сили й армійська авіація Командування Сухопутних військ, авіація Повітряних сил і прикордонники.

"Завжди будемо памʼятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги", - сказав Зеленський і назвав імена тих, кого можна називати:

  • Бійці ГУР: Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу; Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант; Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат.
  • Бійці "Альфи" СБУ: Володимир Кисельов, Герой України, капітан; Олександр Крикуненко, Герой України, майор.
  • Воїни військово-морських Сил: Ігор Бедзай, Герой України, полковник; Михайло Заремба, майор; Сергій Мущицький, капітан; Юрій Пирог, штаб-сержант. 

"Вічна памʼять і слава всім, хто віддав своє життя, щоб жила наша прекрасна Україна!" - сказав президент.

Що відомо про деокупацію острова Зміїний

Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. У кінці дня зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здаватися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"

26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі. 28 лютого - стало відомо, що українські воїни в полоні.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ "Нептун".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.

3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.

7 липня того року українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ, та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

У березні 2023 року відбулася прем'єра стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" - битва за Зміїний.

Україна
СБУ
Володимир Зеленський
ЗСУ
Острів Зміїний
ГУР
ЗСУ загиблі
деокупація України
Читайте також:
Сергій Суровікін
29 червня, 2023 четвер
Після заколоту Пригожина в РФ заарештували генерала Суровікіна, - FT
Дональд Трамп
30 червня, 2023 п'ятниця
Трамп заявив, що Україна має віддати РФ частину територій. В ОП прокоментували
HIMARS з ATACMS
29 червня, 2023 четвер
У США визначились з наданням Україні далекобійних ракет ATACMS: рішення за Байденом, - WSJ
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.47
  • EUR
    Купівля 40.31
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
30 червня
21:11
Таїсія Гайда
У лікарні в Польщі померла вінницька волонтерка Таїсія Гайда
21:10
Ексклюзив
ЗАЕС
"Ще жодного разу росіяни просто так нічого не заміновували": офіцер ЗСУ Лапін про високу загрозу підриву ЗАЕС
20:57
Мінцифри
Займатиметься телеком-сферою: уряд розширив повноваження Мінцифри
20:40
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:37
Модульні будинки
Wasatch Group долучиться до будівництва модульного житла на Київщині
20:20
на фото: коригувальник ракетного удару РФ по кафе у Краматорську
Коригувальника ракетного удару РФ по кафе у Краматорську заарештували на 60 діб
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 492 дня війни: на Луганщині ЗСУ відбили атаку, що тривала 18 годин, а в окупованому Бердянську пролунало більше десятка вибухів
20:00
OPINION
Олександр Вільчинський
Не вимерли тоді, вистоїмо й тепер
19:58
окупанти в Криму
На Луганщині окупанти пограбували пологовий будинок і влаштували в ньому польовий шпиталь, - Генштаб
19:52
Україна - Євросоюз
Лідери ЄС підтримали ідею використання заморожених активів РФ на користь України, - Bloomberg
19:35
Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго: Після перемоги над Росією державні банки мають бути продані
19:35
Оновлено
В аеропорту Кишинева таджик застрелив двох людей: ЗМІ Молдови пишуть, що вбивця - вагнерівець
19:21
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Депортували 48 дітей-сиріт з Херсонщини: депутат Держдуми, окупаційний посадовець та лікарка отримали підозри
19:03
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
В районі Антонівського мосту ведуться активні бойові дії, - ексзаступник мера Херсона Головня
18:36
Огляд
Індіана Джонс і реліквія долі
Як знаменитий Форд законкурував з каскадером Кодзі та третій сезон "Відьмака": що подивитися на вихідних
18:32
Костянтин Жеваго
Жеваго: українські чиновники радикально збільшили свій вплив та апетити, держава контролює банки, медіа, тисне на бізнес
18:06
OPINION
Ростислав Павленко
На порядку денному - усвідомлена єдність
18:04
ЗРК С-400 РФ
Білорусь поставила на бойове чергування дивізіон ЗРК С-400: "Гаюн" встановив його місцеперебування
17:55
Новини компаній
Внесок у перемогу: ЗСУ отримали вже 130 авто за сприяння Favbet Foundation
17:53
окупанти
СБУ ідентифікувала двох окупантів, які з танка обстрілювали житлові будинки на Харківщині
17:48
Сергій Наєв
"Збільшуємо оборонні спроможності": Наєв оцінив загрози для півночі України з боку РФ і Білорусі
17:43
Данія
Данія виділила €170 млн на військову допомогу Україні
17:41
лісові пожежі ліс пожежа
Окупанти повністю знищили рослинність на острові Джарилгач, - науковець
17:25
Марія Захарова
"Київ готується вчинити теракт": ЦПД розповів про новий наратив пропаганди, який озвучили у МЗС Росії
17:09
Ексклюзив
касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси дуже швидко дадуть перевагу ЗСУ, - експерт Defense Express Рябих
17:06
комендантська година
На Кіровоградщині з 1 липня скоротять комендантську годину
16:59
Україна Японія
Японія надасть Україні $1,5 млрд. На що підуть кошти
16:55
Матеуш Моравецький
Польща заявила про готовність розмістити в себе ядерну зброю НАТО з огляду на загрози від РФ
16:43
газета
Виходила друком 320 років: найстарша щоденна газета Європи видала останній паперовий номер
16:42
Китай та росія
ЄС закликав Китай натиснути на Росію для виведення військ із України
16:36
Кремінь Тарас
Скорочення українського дубляжу є порушенням Конституції: Кремінь про законопроєкт щодо застосування англійської мови
16:31
Тайванці відправляють Україні 48 "швидких", пожежних машин і джипів
16:28
Олена Дума
Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА
16:28
Наталія Гуменюк
Окупанти можуть незабаром здійснити черговий "жест доброї волі", – Гуменюк
16:14
Ворог ударив по школі на Донеччині: загинули вчителька та бухгалтерка, 6 співробітників поранено
16:09
OPINION
Мирослав Гай
Війна в довгу. Це марафон, а не спринт
16:03
Верховна Рада
Рада скасувала 2% єдиний податок для ФОП з 1 серпня
15:43
санкції проти рф
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії
15:40
Папа Римський Франциск
"Війні, здається, немає кінця": Папа Римський закликав до спільних "креативних зусиль" заради справедливого миру в Україні
15:38
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Де Шойгу і Суровікін? Хто прийде по голову Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV