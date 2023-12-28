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Головна Війна з Росією "Це посилить тиск на Росію": естонська розвідка прокоментувала удар по кораблю "Новочеркаськ"

"Це посилить тиск на Росію": естонська розвідка прокоментувала удар по кораблю "Новочеркаськ"

28 грудня, 2023 четвер
13:26
Війна з Росією десантний корабель РФ "Новочеркаськ"

Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг прокоментував удар ЗСУ по російському кораблю "Новочеркаськ" та заявив, що ця атака посилить тиск на Росію

Про це пише ERR.

За його словами, для такої атаки необхідна дуже детальна підготовка та розуміння, де розташована російська ППО.

"Очевидно, що така атака вимагає дуже хорошого планування, розуміння того, де знаходяться кошти ППО Російської Федерації. Це вимагає хорошої підготовки та збігу обставин", - вважає Ківісельг.

Він також додав, що тепер росіяни змушені перекидати підрозділи, наприклад, до порту Новоросійська, який розташований на території РФ, а не на окупованих територіях.

"Безумовно, ця атака посилить тиск на Російську Федерацію, щоб вона перемістила свої підрозділи якнайдалі від Кримського півострова. Вони також не можуть використовувати порти в Криму, які є придатними та ефективними з точки зору їхньої приймальної спроможності, що працюють швидко", - пояснив Ківісельг.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"

Вночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". 

Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.

Натомість видання "Крим. Реалії" повідомило, що два російські воєнні кораблі залишили бухту Феодосії через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ".

Росіяни відправили до Феодосії велику групу оперативників із метою розслідування знищення десантного корабля "Новочеркаськ", пише "Атеш".

Пізніше журналісти помітили велику колону вантажівок-зерновозів на феодосійській об'їзній дорозі після атаки ЗСУ на порт Феодосії. Вона рухалася у напрямку Керчі.

Росія
Крим
Естонія
російська армія
окуповані території
окупанти
втрати окупантів
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