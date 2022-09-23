Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я особисто не вірю в застосування ядерної зброї Росією. Тому, що при всій неповазі до, скажемо так, російського істеблішменту, в ньому ще залишилися принаймні тверезі люди, які не можуть не розуміти, чим це все закінчиться. А закінчитися це може тим, що просто Росію знищать, але паралельно з цим буде знищено ще пів Європи, я вже не кажу про Україну. Це нікому абсолютно не потрібно", - сказав Володимир Єльченко.

На думку українського дипломата, російський диктатор Володимир Путін здатний на використання ядерної зброї, його мало хвилює доля світу, однак оточення президента Росії не дасть піти на цей крок.

"Ймовірно, що Путіна це, можливо, не хвилює, але я сподіваюся, що це хвилює принаймні частину людей в його оточенні. Застосування ядерної зброї – це не так, що натиснув собі на якусь кнопку й пішов спати. Це система дій, складна, це цілий ланцюг, там командування, військові", - зауважив він.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія використає усі наявні у неї засоби, включно із ядерною зброєю, аби захистити свою територіальну цілісність

Українська розвідка вважає, що Путін справді може вдатися до застосування ядерної зброї, проте це матиме наслідки й для інших країн

Заяви росіян щодо можливого застосування ядерної зброї не вплинуть на надання США та їхніми союзниками військової допомоги Україні.

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