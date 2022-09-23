English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією "Це складна система дій, а не просто натиснув на кнопку й пішов спати": дипломат Єльченко про можливе застосування ядерної зброї Путіним
Ексклюзив

"Це складна система дій, а не просто натиснув на кнопку й пішов спати": дипломат Єльченко про можливе застосування ядерної зброї Путіним

23 вересня, 2022 п'ятниця
13:16
війна з Росією ядерна зброя рф ракета

Дипломат Володимир Єльченко вважає, що в оточенні російського диктатора Володимира Путіна не дозволять застосувати ядерну зброю, оскільки це знищить не лише частину Європи, а й саму Росію

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я особисто не вірю в застосування ядерної зброї Росією. Тому, що при всій неповазі до, скажемо так, російського істеблішменту, в ньому ще залишилися принаймні тверезі люди, які не можуть не розуміти, чим це все закінчиться. А закінчитися це може тим, що просто Росію знищать, але паралельно з цим буде знищено ще пів Європи, я вже не кажу про Україну. Це нікому абсолютно не потрібно", - сказав Володимир Єльченко.

На думку українського дипломата, російський диктатор Володимир Путін здатний на використання ядерної зброї, його мало хвилює доля світу, однак оточення президента Росії не дасть піти на цей крок.

"Ймовірно, що Путіна це, можливо, не хвилює, але я сподіваюся, що це хвилює принаймні частину людей в його оточенні. Застосування ядерної зброї – це не так, що натиснув собі на якусь кнопку й пішов спати. Це система дій, складна, це цілий ланцюг, там командування, військові", - зауважив він.

  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія використає усі наявні у неї засоби, включно із ядерною зброєю, аби захистити свою територіальну цілісність
  • Українська розвідка вважає, що Путін справді може вдатися до застосування ядерної зброї, проте це матиме наслідки й для інших країн
  • Заяви росіян щодо можливого застосування ядерної зброї не вплинуть на надання США та їхніми союзниками військової допомоги Україні.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
ядерна зброя
ядерна небезпека
Читайте також:
Путін
23 вересня, 2022 п'ятниця
Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення часткової мобілізації, -  ISW
21 вересня, 2022 середа
Карта бойових дій. Огляд подій 17-20 вересня: Херсонщина, Запоріжжя і Донеччина
Джейк Салліван
20 вересня, 2022 вiвторок
Білий дім: Путін готує два сценарії
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 40.07
    Продаж 41.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
23 вересня
14:14
Енергодар
Проти виходу Запорізької області зі складу України - 87% енергодарців, – соціологічне дослідження
14:08
Ексклюзив
росія ядерна зброя
Росія лякає ядерною зброєю у першу чергу США, Європу та НАТО, - військовий експерт Мусієнко
14:06
танк Leopard
Парламент Німеччини не проголосував за рішення про передачу танків Україні
13:50
Анджей Дуда
США також мають кнопки, які запускають ядерні ракети: Дуда прокоментував ядерний шантаж Росії
13:49
Кати мешканців Бучі
Катували, грабували й погрожували вбивством мешканцям Бучі: до суду скерували обвинувальні акти щодо 10 окупантів
13:46
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Озброєні окупанти супроводжують "комісії" псевдореферендуму й погрожують тим, хто відмовляється відчиняти двері, - Гайдай
13:38
Петер Сійярто
Глава МЗС Угорщини похвалився, що прорвав бойкот ЄС та поговорив про мир з Лавровим
13:34
Віталій Кім
"Пройде маленьку реабілітацію й вирушить у бій": Кім показав російський бронеавтомобіль "тигр", викуплений у окупантів 
13:30
СБУ
Організатори "референдуму" на Запоріжжі: СБУ ідентифікувала понад 1 тис. росіян і 390 колаборантів
13:29
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ Китаю підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, - Кулеба
13:04
втрати окупантів
В Україні ліквідували трьох російських старших лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан
12:56
Ексклюзив
студенти
Кордон перетнуть не мільйони, а кілька тисяч українських студентів, які відбудовуватимуть країну, - політолог Давидюк
12:40
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Окупанти випустили по Запоріжжю 10 снарядів: постраждало троє людей, пошкоджено майже 20 будинків, автівки
12:38
Судовий вирок
"Жоден із вас не уникне кримінальної відповідальності": Мінреінтеграції звернулося до причетних до псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях
12:03
Оновлено
На Донеччині окупанти за добу обстріляли будинки, медзаклад, магазин і вбили 7 цивільних
12:02
обмін полоненими
Обмін полоненими відбувся одночасно на територіях чотирьох країн, - українська розвідка
11:55
Ексклюзив
Сергій Згурець
Для відчуття реального захисту на полі бою нам вкрай потрібна трійка американської зброї, - Згурець
11:52
росія ведмідь
Налякані ведмедем
11:50
обмін полоненими
"Операція розпочалася ще у квітні, а ініціатором був Путін": подробиці звільнення 215 захисників України з полону окупантів
11:43
зерно, зернова ініціатива, судно
З українських портів 23 вересня вийшли 11 суден із 201 тис. тонн зерна
11:37
окупанти
Псевдореферендум на Херсонщині: пропагандисти створюють картинку масового заповнення бюлетенів, проте "виборчі дільниці" порожні, їх охороняють росгвардійці
11:35
Сумщина
Росіяни обстріляли Сумщину й Чернігівщину: пошкоджено будинки, школу, садочок, поранено 4 людей
11:04
У Нью-Йорку, Києві та Сковородинівці на Харківщині погасили благодійну марку до річниці Григорія Сковороди
У Нью-Йорку, Києві та Сковородинівці на Харківщині погасили благодійну марку до ювілею Григорія Сковороди
11:04
навчальні стрільби
У трьох громадах Полтавщини проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
11:00
Анонс
війна та волонтери
Влада боїться волонтерського руху в Україні?
10:49
Як судді приховують вартість елітної нерухомості
10:36
діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 771
10:34
суд
Суд дозволив затримати двох колишніх міністрів часів Януковича, які готували Харківські угоди
10:27
Ексклюзив
корабель рф
Ворог тримає своє корабельне угруповання за мисом Тарханкут, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
10:18
Ексклюзив
Катерина Поліщук, Пташка
"Ні на секунду не сумнівалася, що вона повернеться": матір Пташки з Азовсталі про звільнення доньки з полону
10:13
перехоплення розмов
"В 204-м полку, из-под Изюма, в живых осталось 18 человек": дружина окупанта з "ЛНР" розповідає про втрати ворога
10:10
окупанти
До Маріуполя в перший день "референдуму" в'їхало близько 30 російських військових вантажівок, - Андрющенко
09:37
Миколаїв
Уночі окупанти влучили у промислову інфраструктуру Миколаєва, також пошкоджені водогін, електромережі та будинки
09:36
долар євро валюта обмін
Курс валют 23 вересня: цііна на долар і євро в обмінниках
09:34
ЗСУ здобули трофейні російські гармати
ЗСУ здобули трофейні російські гармати
09:11
Розбита російська техніка в Україні
Генштаб назвав утрати РФ на війні за добу: близько 550 солдатів, літак, гелікоптер і 9 безпілотників
09:11
обстріл
На Запоріжжі впродовж доби росіяни зруйнували 74 цивільні об'єкти
08:56
Донеччина, Торецьк
У Торецьку загарбники влучили ракетою у багатоповерхівку: евакуйовано 19 людей, одна із них - травмована
08:33
Микола Княжицький
Маленький диктатор з бандитськими звичками радянської шпани має бути зупинений
08:27
окупант
У Луганську росіяни намагалися завербувати на війну ув'язнених із СІЗО, а в окупованому Криму забиратимуть працівників охоронних фірм, – Генштаб ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV