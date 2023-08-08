Про це йдеться на сайті уряду Британії.

"Ми, постійні представники Коста-Ріки, Італії, Японії та Сполученого Королівства, як держави-учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду, колективно висловлюємо нашу глибоку стурбованість у зв'язку з кримінальним переслідуванням владою Російської Федерації прокурора Каріма А. А. Хана та суддів Суду: Серхіо Херардо Угальде Годінеса, Росаріо Сальваторе Айтала та Томоко Акане", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що намагання Росії підірвати мандат суду "викликають жаль". Країни висловили свою непохитну солідарність із судом, його посадовцями, персоналом та всіма, хто з ним співпрацює, відзначивши, що МКС "уособлює зобов'язання держав-учасниць забезпечити притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти в цілому".

"Ми ще раз підтверджуємо нашу повну довіру до Суду як незалежного і неупередженого суду і поновлюємо нашу рішучість захищати принципи і цінності, закріплені в Римському статуті, зберігаючи цілісність Суду, попри будь-які загрози", - наголосили чотири країни учасниці Римського статуту.