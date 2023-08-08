"Це спроби підірвати мандат": 4 країни-учасниці Римського статуту стурбовані кримінальними справами РФ проти прокурора і суддів МКС
Чотири 4 країни-учасниці Римського статуту, Велика Британія, Коста-Ріка, Італія та Японія, виступили зі спільною заявою, у якій висловили стурбованість щодо кримінальних справ РФ проти прокурора і суддів МКС
Про це йдеться на сайті уряду Британії.
"Ми, постійні представники Коста-Ріки, Італії, Японії та Сполученого Королівства, як держави-учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду, колективно висловлюємо нашу глибоку стурбованість у зв'язку з кримінальним переслідуванням владою Російської Федерації прокурора Каріма А. А. Хана та суддів Суду: Серхіо Херардо Угальде Годінеса, Росаріо Сальваторе Айтала та Томоко Акане", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що намагання Росії підірвати мандат суду "викликають жаль". Країни висловили свою непохитну солідарність із судом, його посадовцями, персоналом та всіма, хто з ним співпрацює, відзначивши, що МКС "уособлює зобов'язання держав-учасниць забезпечити притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти в цілому".
"Ми ще раз підтверджуємо нашу повну довіру до Суду як незалежного і неупередженого суду і поновлюємо нашу рішучість захищати принципи і цінності, закріплені в Римському статуті, зберігаючи цілісність Суду, попри будь-які загрози", - наголосили чотири країни учасниці Римського статуту.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.
- 19 травня російське МВС оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна. Проти прокурора МКС та судді МКС Росаріо Сальваторе Айтала слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи щодо "готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом".
- У МКС відреагували на розшук Росією прокурора, назвавши це спробою порушити мандат.
- Крім того, рішення порушити кримінальну справу проти прокурора та трьох суддів Міжнародного кримінального суду, які були долучені до розслідування злочинів під час російської агресивної війни проти України рішуче засудив Євросоюз.
- 27 липня у Росії оголосили в розшук суддю МКС Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента РФ та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.
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