Це стратегія депопуляції. Анналена Бербок у бундестазі критикувала опозицію, яка закликає до переговорів з Путіним
Міністерка закордонних справ Німеччини звинуватила Росію у тому, що вона веде війну на знищення цивілізації
Про це повідомляє BBC.
"Спочатку ракети, потім літаки з артилерією, потім бойові літаки з артилерією, а потім, коли все зруйновне, приїжджають танки", - сказала вона в німецькому парламенті.
"Це хвиля руйнувань. І це означає, що це також стратегія депопуляції, знищення цивілізації на Донбасі".
Анналена Бербок розкритикувала опозиційні партії, які закликають до дипломатичного вирішення через переговори з президентом Росії Путіним.
"Ми побачили з сусідніх з Україною державах, що припинення насильства не означає автоматично свободу, а навпаки", - сказала вона,
- 1 червня канцлер ФРН Шольц заперечив пасивність Німеччини у допомозі Україні, заявивши, що його країна надала ПЗРК, бронетехніку, тисячі мін, мільйони патронів, кулемети та вибухівку.
- Того ж дня стало відомо, що два німецькі енергоконцерни почали платити Росії за енергоносії рублями.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе