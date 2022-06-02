Про це повідомляє BBC.

"Спочатку ракети, потім літаки з артилерією, потім бойові літаки з артилерією, а потім, коли все зруйновне, приїжджають танки", - сказала вона в німецькому парламенті.

"Це хвиля руйнувань. І це означає, що це також стратегія депопуляції, знищення цивілізації на Донбасі".

Анналена Бербок розкритикувала опозиційні партії, які закликають до дипломатичного вирішення через переговори з президентом Росії Путіним.

"Ми побачили з сусідніх з Україною державах, що припинення насильства не означає автоматично свободу, а навпаки", - сказала вона,

1 червня канцлер ФРН Шольц заперечив пасивність Німеччини у допомозі Україні, заявивши, що його країна надала ПЗРК, бронетехніку, тисячі мін, мільйони патронів, кулемети та вибухівку.

Того ж дня стало відомо, що два німецькі енергоконцерни почали платити Росії за енергоносії рублями.

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