Це тонни аргументів, які посилюють позицію України, - Кулеба про необхідність постачання зброї
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що постачання зброї до нашої країни від західних партнерів - це "тонни аргументів, які посилюють позицію України"
Про це він сказав під час брифінгу.
"Десятки тон оборонної зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають до України - це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України", - зазначив Кулеба.
Він наголосив, що вся ця зброя потрібна для того, щоб її не довелося застосовувати.
- Нагадаємо, що Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України, у якому йдеться про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та летальну зброю.
- Крім того,Чехія планує посилити військову співпрацю з Україною через дії Росії.
- Польща надасть військову допомогу українській армії, зокрема засоби протиповітряної оборони.
- Парламент Нідерландів виступив за надання Україні оборонної зброї.
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