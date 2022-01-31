Це тонни аргументів, які посилюють позицію України, - Кулеба про необхідність постачання зброї

Про це він сказав під час брифінгу.



"Десятки тон оборонної зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають до України - це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України", - зазначив Кулеба.



Він наголосив, що вся ця зброя потрібна для того, щоб її не довелося застосовувати.



Нагадаємо, що Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України, у якому йдеться про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та летальну зброю.

Крім того,Чехія планує посилити військову співпрацю з Україною через дії Росії.

Польща надасть військову допомогу українській армії, зокрема засоби протиповітряної оборони.

Парламент Нідерландів виступив за надання Україні оборонної зброї.