"Це як заборонити бити пенальті": посол у Німеччині розкритикував ідею обмежити дальність ракет Taurus для України
Посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus, які, за даними ЗМІ, Німеччина планує передати для ЗСУ
Про це він написав у Twitter.
"Технічно обмежити зону дії Taurus — те саме, що заборонити футболістам національної збірної виходити на половину поля суперника або забивати пенальті. Які порівняння ви можете придумати? Лише неправильні відповіді", - висловився дипломат.
Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.
Що передувало
У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.
Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.
Нещодавно нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території.
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