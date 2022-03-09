"Це звірство! Негайно закрийте небо та зупиніть убивства": Зеленський відреагував на удар окупантів по пологовому будинку в Маріуполі
Президент України Володимир Зеленський вимагає від міжнародних партнерів негайно закрити небо та зупинити вбивства, які чинить РФ. Інакше "світ буде співучасником, ігноруючи терор".
Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, реагуючи на авіаудар російських окупантів по пологовому будинку в Маріуполі, передає Еспресо.TV.
"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство!", - написав президент.
Він також задався питанням, "скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?"
"Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - наголосив Зеленський.
Крім того, голова держави опублікував відео наслідків авіаудару по пологовому будинку.
- Нагадаємо, росіяни здійснили авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі. Також російські окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
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