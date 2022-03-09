"Це звірство! Негайно закрийте небо та зупиніть убивства": Зеленський відреагував на удар окупантів по пологовому будинку в Маріуполі

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, реагуючи на авіаудар російських окупантів по пологовому будинку в Маріуполі, передає Еспресо.TV.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство!", - написав президент.

Він також задався питанням, "скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?"

"Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - наголосив Зеленський.



Крім того, голова держави опублікував відео наслідків авіаудару по пологовому будинку.







Нагадаємо, росіяни здійснили авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі. Також російські окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

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