Центр координації надійності енергосистеми країн Балтії вже працює

Про це інформує Інтерфакс з посиланням на литовську компанію Litgrid

Почав діяти Регіональний координаційний центр, який створили три системні оператори мереж передачі електроенергії у країнах Балтії. Структура, яка діятиме як незалежна організація і яку очолюватимуть по одному менеджеру від кожної країни, відкрила свій центральний офіс у Таллінні, а регіональні підрозділи працюватимуть у Латвії та Литві.

Як зазначив керівник відділу системного управління компанії Донатаса Мателеніса, центр розраховуватиме пропускну спроможність ліній електропередач між країнами, оцінюватиме надійність та адекватність системи, плануватиме відключення ліній і розроблятиме загальну модель мережі.

"Створення регіонального координаційного центру сприятиме більш гармонійній реалізації синхронізації, оскільки дозволить здійснити загальні процеси координації надійності мережі в регіоні та з іншими західними операторами відповідно до європейських вимог мережевих кодексів", - розповів про початкову діяльність центру (яка в перспективі буде розширена до більш ніж десяти функцій) Донатас Мателеніс.

Регіональний координаційний центр країн Балтії є одним із шести таких центрів, що діють у Європі і створення яких передбачено положеннями пакета екологічно чистої енергії ЄС.

Дещо раніше системні оператори прибалтійських країн - Elering, AST і Litgrid – разом вирішили підвищити ефективність заходів щодо балансування енергосистем трьох держав та уникати дисбалансу стосовно енергосистеми Росії. Вони домовилися підтримувати свої енергосистеми в рівновазі стосовно енергосистеми РФ. Для управління цим балансом балтійські оператори тепер використовуватимуть лише резерви на території країн ЄС. Досі для такого балансування оператори користувалися послугами російського холдингу "Интер РАО" (MOEX: IRAO).

З радянських часів енергосистеми країн Балтії діяли в так званому енергокільці БРЕЛЛ (Білорусь-Росія-Естонія-Латвія-Литва), в якій первинне управління частотою забезпечує російський оператор мережі. Естонія, Латвія та Литва неодноразово заявляли про плани вийти з БРЕЛЛ.

Європейські мережеві оператори готові реалізувати довгостроковий план щодо включення країн Балтії, які покладаються на російську електромережу, до системи ЄС, якщо РФ відключить їх

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