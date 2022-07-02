Про це йдеться в телеграмі Центру при РНБО.

Першим фейком є інформація про нібито заборону на в'їзд росіянам до України. Насправді з 1 липня втратила чинність угода між урядами України та Росії про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто в Україні запрацював візовий режим для росіян.

"Фейк: бабусі вже 92 роки, вона хотіла, щоб онуки з Росії приїхали її провідати. Тепер онуки бабусю ніколи не побачать! Побачать. Але тепер громадянам РФ необхідно мати запрошення з України, чинний закордонний паспорт РФ, українську візу, ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає та суму, не меншу за 20 прожиткових мінімумів на місяць - 52 тис. грн", - наголосили в Центрі при РНБО.

У ЦПД додали, що якщо росіяни не підтримують війну проти України й перебувають у третіх країнах, для оформлення українських віз можуть звертатися до українських закордонних дипломатичних установ у цих державах.

17 червня Кабмін ухвалив постанову, якою було припинено дію угоди з РФ про безвіз і, відповідно, запроваджено візовий режим для громадян Росії.

1 липня було припинено безвіз між Україною та Росією

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