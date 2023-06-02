Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 1 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: "Київський режим має бути знищений як осине гніздо, інакше звідти буде постійна загроза", - заявив заступник глави радбезу РФ Д. Медведєв.
Дезінформація: "США, просуваючи будь-які "танкові" або "винищувальні" коаліції, піклуються насамперед про розширення власної присутності на європейському ринку озброєнь", – заявила офіційна представниця МЗС РФ М. Захарова.
Дезінформація: Міністерство закордонних справ РФ опублікувало черговий брифінг на офіційному сайті з заявою: "Захід неприховано підтримує політику Києва щодо усунення етнічних росіян".
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