Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "Київський режим має бути знищений як осине гніздо, інакше звідти буде постійна загроза", - заявив заступник глави радбезу РФ Д. Медведєв.

Дезінформація: "США, просуваючи будь-які "танкові" або "винищувальні" коаліції, піклуються насамперед про розширення власної присутності на європейському ринку озброєнь", – заявила офіційна представниця МЗС РФ М. Захарова.

Дезінформація: Міністерство закордонних справ РФ опублікувало черговий брифінг на офіційному сайті з заявою: "Захід неприховано підтримує політику Києва щодо усунення етнічних росіян".