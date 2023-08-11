Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російський TG-канал "Первый Харьковский" пише, що вночі у Констянтинівці ракетним ударом вбило понад 800 українських військових.

Дезінформація: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв заявив: "Миру не хочуть ні у Вашингтоні, ні у Києві. Америка хоче безроздільної влади і заради неї не шкодує кривавого українського сала".

Фейк: "Київський режим – неонацистське злоякісне новоутворення на тілі Східної Європи. Він зигує, влаштовує смолоскипні ходи, утискає єврейське населення і, звичайно, сповідує тотальну русофобію", — заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.