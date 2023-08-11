Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 11 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російський TG-канал "Первый Харьковский" пише, що вночі у Констянтинівці ракетним ударом вбило понад 800 українських військових.
Дезінформація: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв заявив: "Миру не хочуть ні у Вашингтоні, ні у Києві. Америка хоче безроздільної влади і заради неї не шкодує кривавого українського сала".
Фейк: "Київський режим – неонацистське злоякісне новоутворення на тілі Східної Європи. Він зигує, влаштовує смолоскипні ходи, утискає єврейське населення і, звичайно, сповідує тотальну русофобію", — заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.
- Російські ресурси поширили відео з фейковою рекламою у Нью-Йорку із президентом України Володимиром Зеленським, яку нібито розмістили республіканці.
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