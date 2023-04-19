Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 18 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: "Київський режим планує погубити ще кілька десятків, можливо сотень тисяч, формально — власних співгромадян, а реально — просто своїх слов’янських холопів у запланованому контрнаступі. Але є надія, що це буде останній наступ ЗСУ", – заявив депутат держдуми РФ О. Бородай.
Дезінформація: Проректор дипакадемії МЗС РФ О. Карпович заявив: "Опинившись перед провалом своєї авантюри в Україні, Захід явно починає шукати обхідні шляхи, що дозволяють знайти вихід із тупикової геополітичної ситуації. Основний напрям цих пошуків – перезавантаження відносин із Китаєм".
Маніпуляція: Коментуючи заяву президента Бразилії Л.Сілви про необхідність створення групи «нейтральних» країн для мирних переговорів між Росією та Україною, прессекретар президента РФ Д. Пєсков наголосив: "Будь-які ідеї, які враховують інтереси РФ, заслуговують на увагу, до них варто прислухатися і РФ готова це робити".
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