Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "Київський режим планує погубити ще кілька десятків, можливо сотень тисяч, формально — власних співгромадян, а реально — просто своїх слов’янських холопів у запланованому контрнаступі. Але є надія, що це буде останній наступ ЗСУ", – заявив депутат держдуми РФ О. Бородай.

Дезінформація: Проректор дипакадемії МЗС РФ О. Карпович заявив: "Опинившись перед провалом своєї авантюри в Україні, Захід явно починає шукати обхідні шляхи, що дозволяють знайти вихід із тупикової геополітичної ситуації. Основний напрям цих пошуків – перезавантаження відносин із Китаєм".

Маніпуляція: Коментуючи заяву президента Бразилії Л.Сілви про необхідність створення групи «нейтральних» країн для мирних переговорів між Росією та Україною, прессекретар президента РФ Д. Пєсков наголосив: "Будь-які ідеї, які враховують інтереси РФ, заслуговують на увагу, до них варто прислухатися і РФ готова це робити".