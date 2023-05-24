Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 23 травня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Відповідаючи на запитання "чи повинні США компенсувати Росії збитки за підрив "Північного потоку", заступник глави радбезу РФ Д. Медведєв заявив: "І не тільки цей збиток. Нехай повертають кошти або, як мінімум, виділяють їх для відновлення Артемівська, Маріуполя та маси інших місць, які були зруйновані з їхньою допомогою і підтримкою, на їхні гроші".

Дезінформація: "Низка країн намагається збути Україні F-16 під приводом допомоги, щоб натомість отримати нову техніку. У виграші залишається американський ВПК", - заявив заступник міністра закордонних справ РФ С. Рябков.

Маніпуляція: Російський військовий експерт К. Сівков повідомив: наступним туром ескалації може бути передача Україні ядерної зброї... Якщо ця справа так триватиме, то це загрожує серйозними проблемами всередині країни. Тому що народ почне запитувати себе: а чому так?".