Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 23 травня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 травня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Відповідаючи на запитання "чи повинні США компенсувати Росії збитки за підрив "Північного потоку", заступник глави радбезу РФ Д. Медведєв заявив: "І не тільки цей збиток. Нехай повертають кошти або, як мінімум, виділяють їх для відновлення Артемівська, Маріуполя та маси інших місць, які були зруйновані з їхньою допомогою і підтримкою, на їхні гроші".
Дезінформація: "Низка країн намагається збути Україні F-16 під приводом допомоги, щоб натомість отримати нову техніку. У виграші залишається американський ВПК", - заявив заступник міністра закордонних справ РФ С. Рябков.
Маніпуляція: Російський військовий експерт К. Сівков повідомив: наступним туром ескалації може бути передача Україні ядерної зброї... Якщо ця справа так триватиме, то це загрожує серйозними проблемами всередині країни. Тому що народ почне запитувати себе: а чому так?".
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