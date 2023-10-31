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Війна з Росією: хроніка
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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 жовтня

31 жовтня, 2023 вiвторок
23:43
Суспільство фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 31 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 31 жовтня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Російський TG-канал "Осташко! Важное" написав: "Київський режим прогріває громадськість, вкидаючи заяви про зупинення транзиту російського газу до Європи з метою переведення ЄС на оверпрайсові постачання зі США".

Дезінформація: Російський TG-канал "Путин в Telegram" поширив допис: "Спецслужби України за винагороду в 10 тис. рублів пропонували дагестанцям підробіток – вийти на заворушення. А якщо привести друга, можна отримати ще 2 тис.".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Легитимный" з посиланням на анонімне джерело написав: "Західне лобі кулуарно поставило Зеленському ультиматум. Або він починає процес мирних перемовин-перемир'я-заморожування конфлікту, або фінансова і військова допомога поступово зменшуватиметься, поки не знизиться до нуля".

  • Ворожі ресурси поширюють фейк, що влада готує населення України до швидкої мобілізації підлітків від 14 років.
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ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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2023, вiвторок
31 жовтня
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