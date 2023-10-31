Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 31 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Російський TG-канал "Осташко! Важное" написав: "Київський режим прогріває громадськість, вкидаючи заяви про зупинення транзиту російського газу до Європи з метою переведення ЄС на оверпрайсові постачання зі США".

Дезінформація: Російський TG-канал "Путин в Telegram" поширив допис: "Спецслужби України за винагороду в 10 тис. рублів пропонували дагестанцям підробіток – вийти на заворушення. А якщо привести друга, можна отримати ще 2 тис.".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Легитимный" з посиланням на анонімне джерело написав: "Західне лобі кулуарно поставило Зеленському ультиматум. Або він починає процес мирних перемовин-перемир'я-заморожування конфлікту, або фінансова і військова допомога поступово зменшуватиметься, поки не знизиться до нуля".