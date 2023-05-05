Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 травня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Офіційна представниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "Росія закликає Секретаріат ООН відкрито засудити наміри Великої Британії поставити боєприпаси зі збідненим ураном в Україну".

Дезінформація: "Ж.Боррель висловився проти використання нападу на Кремль для можливої подальшої ескалації конфлікту… Саме до ескалації конфлікту і призведе теракт, скоєний київською владою, спрямований США і схвалений керівництвом ЄС", - зазначив заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв.

Маніпуляція: У постійному представництві РФ при ЮНЕСКО заявили: "Рішуче засуджуємо здійснену київським режимом атаку БПЛА на резиденцію президента РФ… Звертаємо увагу, що цей теракт був здійснений на території об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "московський кремль і червона площа"… Переконані, київський режим, що опустився до прямих атак на визначну універсальну цінність усього людства, не має морального права на підтримку ЮНЕСКО".