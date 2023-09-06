Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 5 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Президент РФ В. Путін про війну в Україні: "супротивником Росії є не український народ, а нелюди-нацисти та їх спадкоємці".
Фейк: Очільник міноборони РФ С. Шойгу заявив, що "втрати ЗСУ з початку так званого наступу перевищили 66 тис. осіб та 7 600 одиниць озброєння".
Дезінформація: "Наліт українських безпілотників на мирні цивільні об'єкти (у Росії - прим.) ще раз підтверджує терористичну сутність київського режиму. Не бачити її більше неможливо, навіть у найбільш віддалених куточках нашої планети", - заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.
- Російська пропаганда розповсюдила фейковий ролик нібито від мобільного оператора Київстар.
- Крім того, РФ поширює фейк про те, що Україна нібито перетворилася на найбільшого постачальника дітей на нелегальні ринки торгівлі людьми.
- В іспаномовних telegram-каналах поширюється фейк про те, що причиною поразок армії РФ в Україні є нібито небажання російського президента Володимира Путіна вбивати християн.
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