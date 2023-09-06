Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Президент РФ В. Путін про війну в Україні: "супротивником Росії є не український народ, а нелюди-нацисти та їх спадкоємці".

Фейк: Очільник міноборони РФ С. Шойгу заявив, що "втрати ЗСУ з початку так званого наступу перевищили 66 тис. осіб та 7 600 одиниць озброєння".

Дезінформація: "Наліт українських безпілотників на мирні цивільні об'єкти (у Росії - прим.) ще раз підтверджує терористичну сутність київського режиму. Не бачити її більше неможливо, навіть у найбільш віддалених куточках нашої планети", - заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.