Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 8 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 8 червня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Українські війська обстріляли пункт евакуації цивільних осіб у Голій Пристані, загинуло двоє людей, зокрема вагітна жінка", - заявив колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини В. Сальдо.
Маніпуляція: Заступник голови радбезу РФ Медведєв виступив із заявою, в якій сказав, що в Україну можуть ввести війська НАТО.
"А населення хтось запитав? Хто з них бажає війни з Росією? Хочете гіперзвукові удари по Європі, так? І що з цього приводу вважає Uncle Sam (США, – ред.)? Адже його це теж торкнеться...", – додав він.
Дезінформація: "Аварія "Боїнга" в Україні в липні 2014 року не може розглядатися як теракт", – заявив на слуханнях у Міжнародному суді ООН представник РФ Г. Кузьмін.
За його словами, українські докази того, що рейс MH17 був збитий російським ЗРК "Бук", є вкрай непереконливими і ґрунтуються на хибних даних.
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