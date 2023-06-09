Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 червня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Українські війська обстріляли пункт евакуації цивільних осіб у Голій Пристані, загинуло двоє людей, зокрема вагітна жінка", - заявив колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини В. Сальдо.

Маніпуляція: Заступник голови радбезу РФ Медведєв виступив із заявою, в якій сказав, що в Україну можуть ввести війська НАТО.

"А населення хтось запитав? Хто з них бажає війни з Росією? Хочете гіперзвукові удари по Європі, так? І що з цього приводу вважає Uncle Sam (США, – ред.)? Адже його це теж торкнеться...", – додав він.

Дезінформація: "Аварія "Боїнга" в Україні в липні 2014 року не може розглядатися як теракт", – заявив на слуханнях у Міжнародному суді ООН представник РФ Г. Кузьмін.

За його словами, українські докази того, що рейс MH17 був збитий російським ЗРК "Бук", є вкрай непереконливими і ґрунтуються на хибних даних.