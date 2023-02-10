Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони О. Резніков мимоволі видав реальні втрати України: "Сумарно втрати української сторони досягли вбитими та пораненими вже не менше 300 тис. осіб".

Дезінформація: Заступник глави МЗС РФ С. Рябков заявив: "Захід не зможе завдати стратегічної поразки РФ. … Розширення номенклатури поставок західного озброєння в Україну дедалі глибше заганяє ситуацію навколо цієї країни у тяжку кризу".

Маніпуляція: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявив: "Доки київський режим повністю не збанкрутує на полі бою, цей потік (озброєння, – ред.) не вичерпається. І якщо з початку СВО ми вже знищили понад сім з половиною тисяч танків, то 100, 200, 300 нових танків погоди не зроблять".