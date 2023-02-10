Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 9 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони О. Резніков мимоволі видав реальні втрати України: "Сумарно втрати української сторони досягли вбитими та пораненими вже не менше 300 тис. осіб".
Дезінформація: Заступник глави МЗС РФ С. Рябков заявив: "Захід не зможе завдати стратегічної поразки РФ. … Розширення номенклатури поставок західного озброєння в Україну дедалі глибше заганяє ситуацію навколо цієї країни у тяжку кризу".
Маніпуляція: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявив: "Доки київський режим повністю не збанкрутує на полі бою, цей потік (озброєння, – ред.) не вичерпається. І якщо з початку СВО ми вже знищили понад сім з половиною тисяч танків, то 100, 200, 300 нових танків погоди не зроблять".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.58
Купівля 39.58Продаж 40.25
-
EUR
Купівля 41.98Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе