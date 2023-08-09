Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 9 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Пропагандистське видання "РИА Новости" повідомило: "Українські бойовики намагалися атакувати сховище відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС".
Маніпуляція: На думку міністра оборони РФ С. Шойгу, "готовність Заходу вкладати в Україну ресурси для зламу ситуації на полі бою створює серйозні ризики подальшої ескалації конфлікту".
Фейк: Російський TG-канал "Джокер ДНР" написав, що "українські спецслужби планують провокацію на території республіки Білорусь".
- Мережею поширюється фейкова інформація, що президент США Ніксон передбачив американську війну в Україні.
- Ворог запустив дезінформаційну кампанію про набір американських студентів-боржників до Інтернаціонального легіону України.
- Раніше повідомлялося, що ворог поширює фейк, що військові нібито стали джерелом розповсюдження гепатиту В у львівських лікарнях.
- 8 серпня російська пропаганда запустила новий фейк про мобілізацію етнічних українців у Канаді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе