Цей бій буде іншим, - Усик заінтригував своїми планами на другий бій з Джошуа
Український боксер Олександр Усик проанонсував, що його другий бій проти британця Ентоні Джошуа відрізнятиметься від першого
Про це повідомляє Reuters.
Усик натякнув, що має намір змінити стійку.
"Цей бій буде іншим. Я не можу розкрити все. Я не можу відкрити свої карти. Натякну тільки, що збираюся поміняти свою стійку або позицію", - сказав Олександр Усик.
Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.
- 8 квітня інсайдер Ден Рафал заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.
- 12 квітня повідомлялось, що Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти Ентоні Джошуа у Великій Британії.
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