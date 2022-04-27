Цей бій буде іншим, - Усик заінтригував своїми планами на другий бій з Джошуа

Про це повідомляє Reuters.



Усик натякнув, що має намір змінити стійку.



"Цей бій буде іншим. Я не можу розкрити все. Я не можу відкрити свої карти. Натякну тільки, що збираюся поміняти свою стійку або позицію", - сказав Олександр Усик.

Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.

8 квітня інсайдер Ден Рафал заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.

12 квітня повідомлялось, що Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти Ентоні Джошуа у Великій Британії.

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