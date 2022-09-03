Про це він повідомив у телеграмі.

"Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: Перша – наша єдність у захисті від держави-терориста, друга – посилення тиску на Росію. І це посилення всіх рівнів санкцій, обмеження нафто-газових доходів Росії. Чим більше ми завдамо ударів усі разом, тим менше ударів зможуть завдати ці терористи", - сказав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що повністю зупинилася прокачування газу по Північному потоку, РФ намагається залякати усіх європейців.

"Для чого вони це роблять? Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця в усіх країнах нашого континенту, хоче послабити і залякати всю Європу, кожну державу. Де Росія не може зробити це силою, звичайною зброєю, вона робить це енергетичною зброєю: намагається ударити бідністю та політичним хаосом там, де поки що не може ударити ракета. І щоб захиститися від цього, нам усім у Європі потрібно ще більше єдності, ще більше координації, ще більше допомоги одне одному", - сказав він.

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