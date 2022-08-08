Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, футбольний клуб "Шахтар" став партнером UNITED24 і виставив на благодійний продаж цифрову копію поля “Донбас-Арена”.

"Один із найтитулованіших футбольних клубів України “Шахтар” підписав меморандум з Міністерством цифрової трансформації України. Спільним проєктом "Шахтаря" та UNITED24 стане програма "Разом за Україну". Головна мета – зібрати кошти на допомогу Україні, продавши віртуальні поля відомих українських стадіонів", - пише пресслужба Мінцифри.

Усі охочі зможуть придбати цифровий піксель і стати співвласниками віртуального стадіону.

"Першим віртуальним полем кампанії стане стадіон "Донбас Арени". Його цифрова версія містить 154 000 пікселів, які фанати можуть обирати залежно від одного із шести рівнів пожертв", - інформує Мінцифри.

Також зазначається, що бронзовий піксель стадіону “Шахтаря”, наприклад, буде коштувати 680 грн.

"Усі кошти від продажів будуть спрямовані на програми допомоги дітям від фонду Shakhtar Social, "Медичну допомогу" через UNITED24, гуманітарні проєкти фондів Saving lives та KSE Foundation", - пише пресслужба.

У Міністерстві повідомляють, що пікселі можна буде придбати на сайті з 23 серпня.