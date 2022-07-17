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Неприємно розмовляти мовою, якою віддають накази вбивати наших людей, - футболіст "Шахтаря" Мудрик

17 липня, 2022 неділя
03:34
Спорт Михайло Мудрик

Півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик розповів, що вирішив перейти на українську, бо не може розмовляти мовою окупантів

Про це повідомляє "Трибуна".

"Це більше така принципова позиція. Тому що якось навіть всередині неприємно, коли ти розмовляєш тією мовою, якою віддають накази вбивати наших людей", - сказав Михайло Мудрик.

21-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У минулому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.

Transfermarkt оцінює його у 9 млн євро.

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Україна
футбол
Шахтар
війна з Росією
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