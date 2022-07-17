Неприємно розмовляти мовою, якою віддають накази вбивати наших людей, - футболіст "Шахтаря" Мудрик
Півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик розповів, що вирішив перейти на українську, бо не може розмовляти мовою окупантів
Про це повідомляє "Трибуна".
"Це більше така принципова позиція. Тому що якось навіть всередині неприємно, коли ти розмовляєш тією мовою, якою віддають накази вбивати наших людей", - сказав Михайло Мудрик.
21-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У минулому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.
Transfermarkt оцінює його у 9 млн євро.
- У листопаді стало відомо, що "Севілья" зацікавилась підписанням Мудрика.
- 28 грудня англійський "Брентфорд" запропонував 15 млн євро за хавбека "Шахтаря" Михайла Мудрика.
- Після цього Мудрик подякував "Брентфорду" за інтерес, але дав розуміти, що зараз він сфокусований на грі в Україні.
- 15 квітня знову повідомлялось про можливий трансфер Мудрика у "Брентфорд", але вже за 20 млн євро.
- 25 травня стало відомо, що трансфер Мудрика в "Байєр" знаходиться на завершальному етапі.
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