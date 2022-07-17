Про це повідомляє "Трибуна".

"Це більше така принципова позиція. Тому що якось навіть всередині неприємно, коли ти розмовляєш тією мовою, якою віддають накази вбивати наших людей", - сказав Михайло Мудрик.

21-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У минулому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.

Transfermarkt оцінює його у 9 млн євро.

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